Естонія в ЄС вимагатиме встановлення низької ціни на нафту рф

17:35 24 листопада Київ, Україна





З такою заявою виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.



"Сімка" запропонувала обмеження на рівні 65-70 доларів за барель. Естонія в ЄС наполягатиме на встановленні нижчої граничної ціни на російську нафту, ніж пропонують країни Групи семи.З такою заявою виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу."Сімка" запропонувала обмеження на рівні 65-70 доларів за барель.

"З точки зору Естонії, такий ціновий горизонт недостатньо амбітний, враховуючи також те, що в ЄС нам поки що не вдалося досягти згоди щодо санкцій проти росії. Безперечно, з нашого боку буде виправданим чітко висловити свою позицію у такому питанні життя та смерті, як ця війна. Тому дискусії продовжуватимуться", - зазначив Урмас Рейнсалу.



За інформацією агентства Reuters, нижчої граничної ціни на російську нафту хотіли б також щонайменше Латвія та Польща. Оскільки собівартість російської нафти – близько 20 доларів за барель, запропонований G7 ліміт все одно залишить кремлю суттєві прибутки. За даними Politico та Reuters, Польща пропонує встановити обмеження на рівні 30 доларів.



Втім, за неофіційними даними агентств, більшість країн ЄС згодні з пропозицією "сімки", а окремі країни - Греція, Кіпр і Мальта, які мають великий флот нафтових танкерів - вважають і ціну на рівні 70 доларів надмірним кроком і вимагають для себе компенсацій або більшого перехідного періоду.



Як повідомлялося, на зустрічі 24 листопада міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися про встановлення верхньої межі ціни на російську нафту та проведуть нову зустріч у грудні.



ЄС та G7 сподівалися погодити цінову стелю у середу, але для затвердження рішення потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.