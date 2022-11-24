Естонія в ЄС вимагатиме встановлення низької ціни на нафту рф

Естонія в ЄС наполягатиме на встановленні нижчої граничної ціни на російську нафту, ніж пропонують країни Групи семи.
З такою заявою виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
"Сімка" запропонувала обмеження на рівні 65-70 доларів за барель.
З такою заявою виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
"Сімка" запропонувала обмеження на рівні 65-70 доларів за барель.
За інформацією агентства Reuters, нижчої граничної ціни на російську нафту хотіли б також щонайменше Латвія та Польща. Оскільки собівартість російської нафти – близько 20 доларів за барель, запропонований G7 ліміт все одно залишить кремлю суттєві прибутки. За даними Politico та Reuters, Польща пропонує встановити обмеження на рівні 30 доларів.
Втім, за неофіційними даними агентств, більшість країн ЄС згодні з пропозицією "сімки", а окремі країни - Греція, Кіпр і Мальта, які мають великий флот нафтових танкерів - вважають і ціну на рівні 70 доларів надмірним кроком і вимагають для себе компенсацій або більшого перехідного періоду.
Як повідомлялося, на зустрічі 24 листопада міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися про встановлення верхньої межі ціни на російську нафту та проведуть нову зустріч у грудні.
ЄС та G7 сподівалися погодити цінову стелю у середу, але для затвердження рішення потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.
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