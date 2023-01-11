Естонія скорочує російську дипмісію у Таллінні

16:26 11 січня Київ, Україна

Естонія зобов'язала росію скоротити чисельність співробітників російського посольства в Таллінні до 1 лютого 2023 року.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії.

"Сьогодні Естонія повідомила посла російської федерації про рішення, яке означає, що росія має скоротити чисельність свого персоналу до 1 лютого 2023 року. Російське та естонське представництва, що діють у столицях, будуть зрівняні", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що в результаті цього рішення штат посольства росії повинен бути скорочений до 8 дипломатичних посад та 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих співробітників.

"Естонія вважає принцип паритету дуже важливим у наших відносинах із росією. З огляду на те, що під час агресивної війни співробітники російського посольства не займаються просуванням естонсько-російських відносин, ми вважаємо, що немає жодних підстав для нинішнього розміру російського посольства", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Чиновник зазначив, що з початку війни Естонія звела двосторонні відносини з російською федерацією до абсолютного мінімуму.

"Навесні ми закрили консульства росії в Нарві та Тарту і вислали трьох співробітників дипломатичного персоналу посольства росії, які активно підривали безпеку Естонії та розповсюджували пропаганду, що виправдовує військові дії росії. Наразі ми встановлюємо ліміт на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, щоб досягти паритету. Сьогоднішній крок корелює з нижчою точкою наших відносин загалом", - додав Рейнсалу.

Згідно з дипломатичною нотою МЗС Естонії з посиланням на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, паритет у розмірах представництв має бути досягнутий до 1 лютого 2023 року, наголосили у відомстві.