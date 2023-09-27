Естонія розглядає перейменування "Калінінграда" на "Кенігсберг"

У парламенті Естонії з'явилася ініціатива обговорити можливість використання естонською мовою назви "Кенігсберг" замість "Калінінград".
Про це повідомляють ЗМІ.
За словами голови комітету із закордонних справ Марка Міхкельсона, комітет дійшов висновку, що "варто відмовитися від використання радянської назви "Калінінград" естонською мовою і натомість використати історичну назву "Кенігсберг"".
Крім того, члени комітету на засіданні висловили думку, що для міста Кінгісеппа в росії було б "доцільно використати ранню назву "Ямбург" або "Яама"".
Ця ініціатива була обговорена комісією із закордонних справ у зв'язку з пропозицією уряду республіки про прийняття історичної назви "Кенігсберг" замість радянського "Калінінград".
Ця пропозиція була внесена фракцією Естонської консервативної народної партії, і її обговорення буде продовжено комісією у жовтні.
Про це повідомляють ЗМІ.
За словами голови комітету із закордонних справ Марка Міхкельсона, комітет дійшов висновку, що "варто відмовитися від використання радянської назви "Калінінград" естонською мовою і натомість використати історичну назву "Кенігсберг"".
Крім того, члени комітету на засіданні висловили думку, що для міста Кінгісеппа в росії було б "доцільно використати ранню назву "Ямбург" або "Яама"".
Ця ініціатива була обговорена комісією із закордонних справ у зв'язку з пропозицією уряду республіки про прийняття історичної назви "Кенігсберг" замість радянського "Калінінград".
Ця пропозиція була внесена фракцією Естонської консервативної народної партії, і її обговорення буде продовжено комісією у жовтні.
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