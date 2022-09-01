Естонія припинила пропускати фури на кордоні з росією

18:53 17 серпня Київ, Україна

Влада Естонії призупинила пропуск великовантажних автомобілів через естонсько-російський прикордонний перехід у Нарві. Про це повідомив портал Естонської національної телерадіомовної корпорації.



З посиланням на естонську владу портал повідомляє, що в Нарві, третьому за величиною місті Естонії, 18 серпня набудуть чинності зміни в організації дорожнього руху. Згідно зі змінами, «орієнтовно терміном до трьох місяців великогабаритні вантажівки не зможуть перетинати тут державний кордон».

Наводяться слова спеціаліста з охорони правопорядку Нарви Дмитра Дьякова. Він стверджує, що рішення про зупинення довго обговорювалося з департаментом поліції, податково-митним департаментом, будівельниками та операторами зон очікування на прикордонному переході.



