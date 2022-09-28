Естонія пропонує додати до списку санкцій патріарха РПЦ Кирила за розпалювання війни

11:43 28 вересня Київ, Україна

За прославлення геноцидної війни в Україні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував внести Володимира Гундяєва (патріарха РПЦ Кирила) до списку санкцій Євросоюзу.

Глава російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє "покликання" та "борг" перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з "самопожертвою".

За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде "прощено абсолютно всі їхні гріхи".

27 вересня Кирил у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".

«Приймаючи до уваги заяви Патріарха Російської Православної Церкви Кирила, які прославляють геноцидну війну, Естонія пропонує включити Патріарха Кирила до списку санкцій Європейського Союзу, а також закликає до реалізації принципу, що прославлення геноцидної війни духовенством Московського Патріархату Православної церкви в Євросоюзі призведе до санкцій на всю діяльність церкви. Святість Церкви не може бути прикриттям для проведення антигуманної політики. Естонська Республіка непримиренна у цьому питанні», – заявив Рейнсалу.

Раніше патріарх усієї ФСБ зміг уникнути потрапляння під санкції через протест Угорщини.