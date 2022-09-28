Естонія пропонує додати до списку санкцій патріарха РПЦ Кирила за розпалювання війни

За прославлення геноцидної війни в Україні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував внести Володимира Гундяєва (патріарха РПЦ Кирила) до списку санкцій Євросоюзу.
Глава російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє "покликання" та "борг" перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з "самопожертвою".
За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде "прощено абсолютно всі їхні гріхи".
27 вересня Кирил у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".
Раніше патріарх усієї ФСБ зміг уникнути потрапляння під санкції через протест Угорщини.
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