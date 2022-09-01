Естонія зазнала наймасштабніших кібератак за останні 15 років після демонтажу радянської пам'ятки в Нарві.
Про це заявив заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Крістян Ільвес.
До того у квітні та травні 2007 року Естонія зазнала найбільшої кібератаки, організованої іноземною державою, у світовій кіберісторії того часу. Внаслідок організованої росією атаки постраждали сайти держави, банків, преси та політичних партій.
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