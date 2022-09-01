11:22 18 серпня Київ, Україна

Естонія зазнала наймасштабніших кібератак за останні 15 років після демонтажу радянської пам'ятки в Нарві.

Про це заявив заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Крістян Ільвес.

"Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і на приватний сектор. За деякими короткими та незначними винятками вебсайти залишалися повністю доступними протягом дня. Напад залишився практично непоміченим в Естонії", - написав Ільвес у соцмережах.

До того у квітні та травні 2007 року Естонія зазнала найбільшої кібератаки, організованої іноземною державою, у світовій кіберісторії того часу. Внаслідок організованої росією атаки постраждали сайти держави, банків, преси та політичних партій.