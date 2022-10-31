Естонія планує збільшити заборонену зону на кордоні з росією

11:21 31 жовтня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Естонії заявило про зміни прикордонної смуги, що проходить паралельно східному кордону, її планують розширити з десяти метрів до 300 метрів.



Про це повідомляє портал ERR.



За словами керівника відділу прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янека М'ягі, необхідність розширення прикордонної смуги виникла, коли розпочалося будівництво прикордонної інфраструктури на східному кордоні.

"Ми зрозуміли, що чинне регулювання більше не дозволяє добре охороняти цей кордон, на десяти метрах неможливо розмістити всю прикордонну інфраструктуру, патрулювати, створити там нормальні наглядові позиції", - пояснив М'ягі.



За допомогою зміни прикордонної смуги буде вирівняно всю прикордонну, звивисту зараз через природні умови зону, і надалі людям буде простіше зрозуміти, де заборонено перебувати.