Естонія перестане впускати в країну громадян росії з шенгенськими візами

З 18 серпня Естонія перестане впускати в країну громадян росії, яким раніше сама видала шенгенські візи.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише видання ERR.
Винятки будуть зроблені для осіб, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та членів їхніх сімей; осіб, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями; осіб, які мають право вільного пересування відповідно до законодавства ЄС; осіб, в'їзд яких до Естонії необхідний з гуманітарних міркувань, та для близьких родичів громадян Естонії чи громадян з посвідкою на проживання.
Міністр зазначив, що рішення стосується лише віз, виданих Естонією, та не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони.
Нагадаємо, раніше латвійський Сейм ухвалив заяву про оголошення росії країною-спонсором тероризму і закликав ЄС негайно призупинити видачу віз росіянам і білорусам.
Міністр зазначив, що рішення стосується лише віз, виданих Естонією, та не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони.
Нагадаємо, раніше латвійський Сейм ухвалив заяву про оголошення росії країною-спонсором тероризму і закликав ЄС негайно призупинити видачу віз росіянам і білорусам.
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