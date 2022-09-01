Естонія перестане впускати в країну громадян росії з шенгенськими візами

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише видання ERR.

"За тиждень буде застосовуватися санкція щодо шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції під час в'їзду до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - розповів Рейнсалу.