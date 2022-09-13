Естонія передала Україні сучасний мобільний шпиталь

18:22 13 вересня Київ, Україна

У Києві з візитом перебуває міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Естонія передала Україні сучасний мобільний шпиталь.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.
"Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим та цивільним. Дякую, друзі!", - зазначив Резніков.