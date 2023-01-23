Естонія має намір передати Україні всі свої 155 мм гаубиці

Уряд Естонії хоче створити прецедент, який не залишить іншим країнам жодних виправдань для відмови в підтримці.
Про це 23 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на естонського посла в Києві Каїмо Кууска.
Про це 23 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на естонського посла в Києві Каїмо Кууска.
Зазначається, що уряд Естонії ухвалив наступний і найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 мільйонів євро, до якого увійдуть:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 Карл-Густаф із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Таким чином, загальна військова допомога в Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
Крім того, Таллінн продовжуватиме як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовців Збройних сил України.
Крім того, Таллінн продовжуватиме як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовців Збройних сил України.
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