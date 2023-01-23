Естонія має намір передати Україні всі свої 155 мм гаубиці

09:48 23 січня Київ, Україна

Уряд Естонії хоче створити прецедент, який не залишить іншим країнам жодних виправдань для відмови в підтримці.



Про це 23 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на естонського посла в Києві Каїмо Кууска.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країнах не залишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - наголосив дипломат.



Зазначається, що уряд Естонії ухвалив наступний і найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 мільйонів євро, до якого увійдуть:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 Карл-Густаф із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога в Україні становить понад 1% ВВП Естонії.



Крім того, Таллінн продовжуватиме як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовців Збройних сил України.