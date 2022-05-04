Естонія має намір домагатися відновлення своєї територіальної цілісності

Сьогодні, 3 травня, парламент Естонії розгляне пропозицію уряду про відкликання підпису під договорами про сухопутні та морські кордони з росією від 18 лютого 2014 року.
За таку ініціативу виступила одна з політичних партій Естонії з метою повернення незалежних територій Естонії, як це передбачено Тартуським мирним договором.
Після окупації країн Балтії Радянським Союзом у маленької Естонії вилучили повіт Петсерімаа (сучасний Печорський район Псковської області), а також передмістя Нарви, найближчий прикордонний населений пункт Івангород.
Після розпаду СРСР Естонія вимагала повернення своєї території у межах, визначених Тартуським мирним договором 1920 року, проте безрезультатно.
Між рф та Естонією зараз немає офіційного договору про кордон.
Після розпаду СРСР Естонія вимагала повернення своєї території у межах, визначених Тартуським мирним договором 1920 року, проте безрезультатно.
Між рф та Естонією зараз немає офіційного договору про кордон.
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