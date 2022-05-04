Естонія має намір домагатися відновлення своєї територіальної цілісності

11:04 03 травня Київ, Україна

Сьогодні, 3 травня, парламент Естонії розгляне пропозицію уряду про відкликання підпису під договорами про сухопутні та морські кордони з росією від 18 лютого 2014 року.

За таку ініціативу виступила одна з політичних партій Естонії з метою повернення незалежних територій Естонії, як це передбачено Тартуським мирним договором.

«Після завершення окупації та відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюється такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі», – йдеться у пояснювальній записці.

Після окупації країн Балтії Радянським Союзом у маленької Естонії вилучили повіт Петсерімаа (сучасний Печорський район Псковської області), а також передмістя Нарви, найближчий прикордонний населений пункт Івангород.



Після розпаду СРСР Естонія вимагала повернення своєї території у межах, визначених Тартуським мирним договором 1920 року, проте безрезультатно.



Між рф та Естонією зараз немає офіційного договору про кордон.