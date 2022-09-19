Естонія, Литва, Латвія та Польща ввели обмеження на туризм для громадян росії

09:05 19 вересня Київ, Україна

Для росіян закрито в'їзд на територію Естонії, Литви, Латвії та Польщі, навіть із шенгенськими візами, виданими третіми державами.

Про це в неділю, 18 вересня, йдеться на сайті уряду Естонії.

"Разом з Латвією, Литвою та Польщею ми вирішили запровадити спільні обмеження на туризм для громадян росії з метою охорони громадського порядку та безпеки, - наводить пресслужба слова прем'єр-міністра країни Каї Каллас. - Як прикордонні держави ЄС, ми маємо забезпечувати безпеку Європи".



Вона наголосила, що наразі не можна зробити так, щоб російські громадяни, які в'їжджають до ЄС через Естонію, не становили загрози безпеці.

"Досягнуто регіональної угоди, і тепер ми продовжимо працювати над обмеженням туризму для громадян росії у всьому Європейському Союзі", - наголосила Каллас.

Згідно з обмеженнями, що набули чинності з 00.00 понеділка, росіян перестали пускати до чотирьох європейських країн з метою туризму. Зазначається, що заборона на в'їзд поширюється не на всіх громадян.



Зазначимо, Євросоюз з 26 лютого призупинив спрощений візовий режим з росією, який мав на увазі полегшену процедуру оформлення документів для офіційних осіб та підприємців.