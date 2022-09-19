Естонія, Литва, Латвія та Польща ввели обмеження на туризм для громадян росії

Для росіян закрито в'їзд на територію Естонії, Литви, Латвії та Польщі, навіть із шенгенськими візами, виданими третіми державами.
Про це в неділю, 18 вересня, йдеться на сайті уряду Естонії.
Вона наголосила, що наразі не можна зробити так, щоб російські громадяни, які в'їжджають до ЄС через Естонію, не становили загрози безпеці.
Згідно з обмеженнями, що набули чинності з 00.00 понеділка, росіян перестали пускати до чотирьох європейських країн з метою туризму. Зазначається, що заборона на в'їзд поширюється не на всіх громадян.
Зазначимо, Євросоюз з 26 лютого призупинив спрощений візовий режим з росією, який мав на увазі полегшену процедуру оформлення документів для офіційних осіб та підприємців.
Зазначимо, Євросоюз з 26 лютого призупинив спрощений візовий режим з росією, який мав на увазі полегшену процедуру оформлення документів для офіційних осіб та підприємців.
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