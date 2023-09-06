Естонія та Швеція розкритикували запрошення росіян та білорусів на вручення Нобеля

«Звичайно, Нобелівський фонд вирішує, кого вони хочуть запросити. Але, як і багато інших, я був дуже здивований, що росію запросили. Я не зробив би цього, обробляючи запрошення на церемонію нагородження. І я розумію, що це засмучує багатьох людей як у Швеції, так і в Україні», – заявив він. При цьому він не сказав, чи буде присутнім на бенкеті.