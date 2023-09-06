Естонія та Швеція розкритикували запрошення росіян та білорусів на вручення Нобеля
18:59 01 вересня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував Нобелівський фонд за запрошення росіян і білорусів на банкет з нагоди вручення Нобелівських премій у шведському Стокгольмі.
Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).
«Ми єдині в ізоляції росіян та білорусів від міжнародної арени, але у москві та мінську все ще є надія на дружній заклик із Заходу. Ми повинні залишити цю помилку в минулому. Жодного чиновника із цих країн не можна запрошувати на Нобелівську премію», - написав Тсахкна.
Тим часом The Local зазначає, що лідер Центристської партії Мухаррем Демирок, лідер Лівої партії Нуші Дадгостар і лідер Партії зелених Марта Стіньєві заявили, що бойкотуватимуть одну з найяскравіших подій у шведському календарі, не погоджуючись із рішенням Нобелівського фонду запросити російського посла.
«Я не можу бути присутнім на заході, де присутній представник російського режиму. Вони зараз ведуть криваву загарбницьку війну, війну терору проти України. Щодня ми бачимо фото розбомблених лікарень та дошкільних закладів», - сказав Демирок.
Також свою думку щодо рішення Нобелівського фонду висловив і глава уряду Швеції Ульф Крістерссон.
«Звичайно, Нобелівський фонд вирішує, кого вони хочуть запросити. Але, як і багато інших, я був дуже здивований, що росію запросили. Я не зробив би цього, обробляючи запрошення на церемонію нагородження. І я розумію, що це засмучує багатьох людей як у Швеції, так і в Україні», – заявив він. При цьому він не сказав, чи буде присутнім на бенкеті.
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