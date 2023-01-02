Естонія та Фінляндія ведуть переговори щодо перерозподілу частини біженців з України

13:30 02 січня Київ, Україна

Естонія та Фінляндія продовжують переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців, які прибувають до Естонії.



В Естонію минулого року прибуло близько 120 тисяч українських біженців, з яких понад 65 тисяч залишилися в країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 000 українців, хоча населення Фінляндії вп'ятеро більше за населення Естонії.



У зв'язку з цим Таллінн та Гельсінкі розпочали у грудні переговори про перерозподіл частини біженців з України, які прибувають до Естонії, і Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи з січня цього року.



Канцлер МВС Естонії Тармо Мойлітс повідомив, що на урядовому рівні проведено перші консультації щодо цього питання, але деталі ще узгоджуються.

"Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом [біженців], хоч би скільки їх було. Коли до нас прибувають військові біженці, треба забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування", – додав Мійлітс.



Для українських біженців, які бажають перебратися з Естонії до Фінляндії, можуть бути організовані автобусні та поромні перевезення.



За даними одного з останніх опитувань, частка прихильників прийому українських біженців в Естонії залишається високою, водночас, з весни підтримка повільно знижувалася.