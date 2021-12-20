ЄСПЛ заборонив депортувати мігрантів до Білорусі

14:31 07 грудень Київ, Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) застосував тимчасові заходи у справах проти Польщі, Литви та Латвії щодо мігрантів, які змогли перетнути кордон ЄС, проте яким тепер загрожує депортація.



Про це повідомили у суді.



Судді застосували правило 39 регламенту ЄСПЛ, яке дозволяє термінові заходи у ситуаціях, де є неминучий ризик заподіяння непоправної шкоди. Невиконання цих заходів вважають перешкодою ефективного розгляду скарги.



З кінця серпня до ЄСПЛ звернулися щонайменше 198 мігрантів, які просили допомогти їм залишитися на території ЄС, бо у разі депортації до Білорусі, а в деяких випадках – до країни походження, їхньому життю загрожуватиме небезпека.



Понад 40 позовів мігранти подали до влади Польщі, ще два – проти Латвії та один проти Литви. Наприкінці листопада польські чиновники говорили, що планують депортувати до країн походження понад 200 осіб, яким вдалося потрапити до ЄС. Правозахисники звинувачують польську владу в ігноруванні прохань мігрантів та жорстокому ставленні.



У серпні ЄСПЛ вже закликав Польщу допомогти мігрантам на кордоні, однак після цього влада країни повернула до Білорусі групу афганців, які просили про захист. Дізналися про це завдяки розслідуванню правозахисників.



Наразі Іран забирає з Білорусі своїх громадян, які намагалися потрапити до ЄС. У країну вже відправили щонайменше два евакуаційні рейси.



Журналісти з'ясовували, що мігранти витрачають десятки тисяч євро, щоб опинитися в Білорусі, а допомагають їм у цьому, зокрема, російські та білоруські туристичні агенції. За проживання у готелях Білорусі з мігрантів вимагають сотні доларів за ніч.