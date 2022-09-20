ЄСПЛ вперше очолить жінка – суддя з Ірландії Шіофру О'Лірі

19:34 19 вересня Київ, Україна





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О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. Вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії до ЄСПЛ у 2015 році.



Суддя замінить на посаді ісландця Роберто Спано, який почав головувати 18 травня 2020 року.



Варто зазначити, що ірландка вступить на посаду в той час, коли суд, тільки-но вийшовши з пандемії, матиме справу з наслідками російського вторгнення в Україну, що призвело до виходу Росії з Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини.



Новим головою Європейського суду з прав людини стане ірландська суддя Шіофру О'Лірі. Вона буде першою жінкою – головою ЄСПЛ.Про це повідомляє прес-служба ЄСПЛ.О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. Вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії до ЄСПЛ у 2015 році.Суддя замінить на посаді ісландця Роберто Спано, який почав головувати 18 травня 2020 року.Варто зазначити, що ірландка вступить на посаду в той час, коли суд, тільки-но вийшовши з пандемії, матиме справу з наслідками російського вторгнення в Україну, що призвело до виходу Росії з Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, що з 16 вересня 2022 року російська федерація перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини. У березні поточного року росію виключили з Ради Європи, а тому влада країни деанонсувала конвенцію, на підставі якої працює ЄСПЛ.



Суд і далі розглядатиме скарги росіян, однак вони мають стосуватися подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року. З позовами щодо подій, що трапилися після цієї дати, росіяни до суду звертатися не зможуть.