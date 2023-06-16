ЄСПЛ зобов'язав росію виплатити Навальному 40 тисяч євро

15:30 06 червня Київ, Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення з вимогою до Росії виплатити компенсацію Олексію Навальному у розмірі 40 тисяч євро у рамках справи, пов'язаної з відмовою провести розслідування щодо його отруєння.

«Суд вважає, що заявнику було завдано моральної шкоди у зв'язку з порушенням статті 2 Конвенції у її процесуальному аспекті.. Беручи до уваги конкретні обставини справи та оцінюючи на основі справедливості, суд присуджує заявнику 40 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди», — йдеться у рішенні суду.

14 грудня 2020 року The Insider та Bellingcat опублікували розслідування, де назвали імена співробітників ФСБ, які взяли участь у отруєнні Навального речовиною «Новичок» , яку Організація із заборони хімічної зброї визнала бойовим токсином.

Також були опубліковані свідчення Костянтина Кудрявцева, який поспілкувався з Олексієм Навальним (думаючи, що говорить з помічником голови Ради безпеки) і розповів безліч подробиць замаху. Серед іншого він пояснив, що життя Навальному врятували дії пілотів та атропін, введений швидкою допомогою, а також уточнив, що отрута була нанесена на труси, причому у зачистці слідів ФСБ-шникам допомогли співробітники транспортної поліції.