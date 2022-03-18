«Якщо завтра війна...» - Лукашенко поставить всіх білорусів під рушницю

Часом укази президента Білорусі Олександра Лукашенка вражають своїм відвертим диктатом. Не дарма серед білорусів ходять анекдоти на тему «здрастуй, 39-й рік». Тепер і пісні того часу час співати: «Якщо завтра війна...». Лукашенко захотів навчити населення країни навичкам поводження зі стрілецькою зброєю. Він запропонував почати зі студентів. Його слова наводить «Sputnik Білорусь» в своєму Telegram-каналі.

«Хто гарантує, що ми не будемо воювати? (...) Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай Боже, у нас», - заявив Лукашенко в ході відвідування підприємств військово-промислового комплексу. Крім того, білоруський лідер задався питанням, чому не навчити студентів «і інших» збирати і розбирати автомат. «Щоб уміли користуватися, і щоб не довелося у важкі часи навчатися на полі бою», - додав він.

Раніше Лукашенко доручив розвивати в країні виробництво стрілецької зброї на випадок збройного конфлікту. Він закликав не сподіватися на допомогу «заморського дядька» і підкреслив, що білоруси не збираються «когось перемагати», але повинні завдати неприйнятний збиток противнику, захистити себе і свої сім'ї.