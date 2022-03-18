«Якщо завтра війна...» - Лукашенко поставить всіх білорусів під рушницю

Часом укази президента Білорусі Олександра Лукашенка вражають своїм відвертим диктатом. Не дарма серед білорусів ходять анекдоти на тему «здрастуй, 39-й рік». Тепер і пісні того часу час співати: «Якщо завтра війна...». Лукашенко захотів навчити населення країни навичкам поводження зі стрілецькою зброєю. Він запропонував почати зі студентів. Його слова наводить «Sputnik Білорусь» в своєму Telegram-каналі.
Раніше Лукашенко доручив розвивати в країні виробництво стрілецької зброї на випадок збройного конфлікту. Він закликав не сподіватися на допомогу «заморського дядька» і підкреслив, що білоруси не збираються «когось перемагати», але повинні завдати неприйнятний збиток противнику, захистити себе і свої сім'ї.
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