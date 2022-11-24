Якщо росія продовжить обстріл України, Молдову чекає нове відключення світла

18:18 24 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови пояснив, чому країна зіткнулася з відключенням електроенергії після ракетного обстрілу росії енергооб'єктів України.



За словами прем'єра Андрія Спіну, наслідки обстрілів 23 листопада відчувалися в енергомережі Молдови сильніше, ніж 15 листопада, оскільки російські війська обстріляли об'єкти на Одещині, які знаходяться ближче і тісніше пов'язані з енергомережею Молдови.



Спіну зазначив, що подібні аварії можуть повторитися і в майбутньому, поки росія атакує українську енергосистему.

"Через зниження частоти струму в транспортній мережі вона повністю відключилася, що призвело до масштабних відключень. Був період у кілька годин, коли колеги з Moldelectrica, кишинівських ТЕЦ, ТЕЦ у Бєльцях та колеги з Premier Energy та Fee Nord були змушені стабілізувати частоту та поступово підключити всі лінії. Ви бачили, що в деяких регіонах це тривало годину, десь більше", - розповів міністр.

За його словами, усунути наслідки аварії заважав дощ, і мобільним групам потрібно було більше часу.



Спіну зазначив, що в умовах бомбардувань росією української інфраструктури в майбутньому не виключено таких інцидентів.