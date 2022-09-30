Якщо путін застосує ядерну зброю, це буде вважатися нападом на НАТО - Грем

18:46 30 вересня Київ, Україна

Застосування російським агресором ядерної зброї в Україні США вважатиме нападом на НАТО, оскільки наслідки подібних дій торкнуться і країн Альянсу.



Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час свого виступу на засіданні під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за військові злочини та злочини проти людства", повідомляє Dikgazete.

"Якщо путін продовжить погрожувати Україні і застосує ядерну зброю, ми вважатимемо це широкомасштабним нападом на НАТО. Радіація впливає не лише на Україну, а й на всю Європу", - наголосив він.

За його словами, російський ядерний удар матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усього світу.