Якщо путін застосує ядерну зброю, це буде вважатися нападом на НАТО - Грем
18:46 30 вересня Київ, Україна
Застосування російським агресором ядерної зброї в Україні США вважатиме нападом на НАТО, оскільки наслідки подібних дій торкнуться і країн Альянсу.
Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час свого виступу на засіданні під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за військові злочини та злочини проти людства", повідомляє Dikgazete.
"Якщо путін продовжить погрожувати Україні і застосує ядерну зброю, ми вважатимемо це широкомасштабним нападом на НАТО. Радіація впливає не лише на Україну, а й на всю Європу", - наголосив він.
За його словами, російський ядерний удар матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усього світу.
"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що якщо росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - додав він.
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