Якщо Китай вторгнеться в Тайвань, світ ризикує залишитися без передових мікрочіпів

Якщо Китай вторгнеться на Тайвань, найбільший виробник у світі передових мікрочіпів TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) припинить роботу.
Про це заявив голова правління компанії Марк Лю в інтерв'ю CNN. Він пояснив, що виробництво залежить від глобальних ланцюжків постачання, які порушаться у разі втручання Пекіна.
Так Лю прокоментував загострення відносин між Китаєм та Тайванем через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.
Марк Лю порівняв потенційний конфлікт на Тайвані із вторгненням росії в Україну. Він зазначив, що хоча ці конфлікти дуже різні, економічні наслідки для світу будуть схожими.
За словами глави TSMC, вторгнення китайських військових викликає економічні потрясіння і для Китаю, і для Тайваню, і західних країн. Він нагадав, що компанія продає чіпи китайським виробникам споживчої електроніки, яким потрібні послуги компанії та постачання передових комп'ютерних чіпів.
Скотт Кеннеді, старший радник і піклувальник з китайського бізнесу та економіки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), називає TSMC найнезаміннішою компанією у світі на сьогодні. Світові компанії від Apple до Tesla залежать від тайванських виробників процесорів для смартфонів та комп'ютерів та мікросхем штучного інтелекту для автономного водіння. Домінування Тайваню в області чіпів тільки посилюється - виробники мають намір збільшити свою частку на світовому ринку до 66% цього року.
Китай, чия частка у світовому виробництві напівпровідників становить 7,6%, також залежить від імпорту. У країні виробляється 36% світової електроніки, і її неможливо забезпечити чіпами місцевого виготовлення. Пекін поставив завдання досягти 70-відсоткової самозабезпеченості напівпровідниками до 2025 року, проте зараз лише один із шести чіпів, які використовують у країні, зроблено місцевими компаніями.
TSMC побудувала виробництво і на території материкового Китаю: компанія має заводи в Шанхаї та Нанкіні. Нанкінська фабрика випускає чіпи по 28-нм та 16-нм техпроцесу - це найскладніше, що можуть зробити її китайські конкуренти. Більш досконалі чіпи (10 нм і менше), необхідні для виробництва сучасної електроніки, до Китаю лише імпортують, і Пекін залежить від тайванського виробника: TSMC займає 84% ринку у цьому сегменті.
Дії Китаю на Тайвані вплинуть на міжнародне співробітництво TSMC. Компанія разом із нідерландською фірмою ASML працює над виробництвом передових мікрочіпів. ASML, 10% персоналу якої працює на острові, скоріше переведе свій ключовий персонал з Тайваню, ніж працюватиме в умовах поглинання Китаєм, написав у вівторок головний економіст Азії в дослідницькій фірмі Capital Economics Марк Вільямс.
Акції виробників мікрочіпів подешевшали в день поїздки Пелосі на Тайвань. Папери TSMC впали на 2,4%, його тайванські аналоги United Microelectronics і MediaTek — на 3% і 1,6% відповідно. Акції американського виробника мікросхем Intel того ж дня впали на 1,5%.
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