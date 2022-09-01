Якщо Китай вторгнеться в Тайвань, світ ризикує залишитися без передових мікрочіпів

15:43 03 серпня Київ, Україна

Якщо Китай вторгнеться на Тайвань, найбільший виробник у світі передових мікрочіпів TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) припинить роботу.

Про це заявив голова правління компанії Марк Лю в інтерв'ю CNN. Він пояснив, що виробництво залежить від глобальних ланцюжків постачання, які порушаться у разі втручання Пекіна.

«Ніхто не може контролювати TSMC силою. Якщо ви застосуєте військову силу і почнете вторгнення, виведете виробництво з ладу. Оскільки це складне підприємство, воно залежить від постійних контактів із зовнішнім світом: з Європою, Японією, США — від матеріалів до хімікатів, від запасних частин до інженерного програмного забезпечення та діагностики», — пояснив Лю.

Так Лю прокоментував загострення відносин між Китаєм та Тайванем через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

"У війні немає переможців, програють усі", - попередив він.

Марк Лю порівняв потенційний конфлікт на Тайвані із вторгненням росії в Україну. Він зазначив, що хоча ці конфлікти дуже різні, економічні наслідки для світу будуть схожими.



За словами глави TSMC, вторгнення китайських військових викликає економічні потрясіння і для Китаю, і для Тайваню, і західних країн. Він нагадав, що компанія продає чіпи китайським виробникам споживчої електроніки, яким потрібні послуги компанії та постачання передових комп'ютерних чіпів.



Скотт Кеннеді, старший радник і піклувальник з китайського бізнесу та економіки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), називає TSMC найнезаміннішою компанією у світі на сьогодні. Світові компанії від Apple до Tesla залежать від тайванських виробників процесорів для смартфонів та комп'ютерів та мікросхем штучного інтелекту для автономного водіння. Домінування Тайваню в області чіпів тільки посилюється - виробники мають намір збільшити свою частку на світовому ринку до 66% цього року.



Китай, чия частка у світовому виробництві напівпровідників становить 7,6%, також залежить від імпорту. У країні виробляється 36% світової електроніки, і її неможливо забезпечити чіпами місцевого виготовлення. Пекін поставив завдання досягти 70-відсоткової самозабезпеченості напівпровідниками до 2025 року, проте зараз лише один із шести чіпів, які використовують у країні, зроблено місцевими компаніями.



TSMC побудувала виробництво і на території материкового Китаю: компанія має заводи в Шанхаї та Нанкіні. Нанкінська фабрика випускає чіпи по 28-нм та 16-нм техпроцесу - це найскладніше, що можуть зробити її китайські конкуренти. Більш досконалі чіпи (10 нм і менше), необхідні для виробництва сучасної електроніки, до Китаю лише імпортують, і Пекін залежить від тайванського виробника: TSMC займає 84% ринку у цьому сегменті.



Дії Китаю на Тайвані вплинуть на міжнародне співробітництво TSMC. Компанія разом із нідерландською фірмою ASML працює над виробництвом передових мікрочіпів. ASML, 10% персоналу якої працює на острові, скоріше переведе свій ключовий персонал з Тайваню, ніж працюватиме в умовах поглинання Китаєм, написав у вівторок головний економіст Азії в дослідницькій фірмі Capital Economics Марк Вільямс.

"Без підтримки з боку ASML TSMC не зможе збільшити ємність удосконалених чіпів або створити чіпи наступного покоління", - написав він.

Акції виробників мікрочіпів подешевшали в день поїздки Пелосі на Тайвань. Папери TSMC впали на 2,4%, його тайванські аналоги United Microelectronics і MediaTek — на 3% і 1,6% відповідно. Акції американського виробника мікросхем Intel того ж дня впали на 1,5%.