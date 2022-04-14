Ескалація конфлікту в Україні загрожує всьому світу глобальним голодом - ООН

12:02 14 квітня Київ, Україна

Війна в Україні погіршила життя 1,7 млрд людей. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Ескалація конфлікту в Україні, за його словами, неминуче призведе до зубожіння та голоду у низці регіонів планети.

«Війна в Україні може вкинути понад 1/5 людства у злидні, бідність та голод у масштабах, небачених десятиліттями. Єдине міцне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найуразливіших людей у світі — це мир», — написав генсек.

Окрім цього, війна в Україні, розв'язана росією, вже значно порушила ланцюги постачання та спровокувала різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт. Україна є одним із світових експортерів зерна, а також першим постачальником соняшникової олії, значним постачальником сої, м'яса птиці, меду та молочної продукції.



У Євросоюзі раніше попередили, що людство зіткнеться із продовольчою кризою, бо рф та Україна — великі експортери в агропромисловому секторі. Зокрема, прогнозується суттєве підвищення цін на зерно, енергію, добрива, метали тощо.



Згідно з прогнозом МВФ, найбільший удар очікує на економіку тих держав, які найбільше залежать від імпорту з України та росії.



Росія – це загроза для всього людства. І головне, що її існування у такому вигляді, як зараз – це загроза для майбутнього всього людства.