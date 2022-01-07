Ще троє поліціянтів, винних у смерті Джорджа Флойда, постануть перед судом цього місяця

07:46 07 січень Київ, Україна

20 січня постануть перед судом троє колишніх офіцерів поліції Міннеаполісу, звинувачені у порушенні федеральних цивільних прав у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда.



Дата судового розгляду була зазначена у четвер у протоколі судового розгляду, який має відбутися у Сент-Полі. Судові протоколи у листопаді показали, що виклики присяжних були надіслані на цю дату, але новий документ став першим офіційним підтвердженням цього.



Тоу Тао, Дж. Куенг і Томас Лейн постануть перед судом приблизно через дев'ять місяців після того, як Дерек Шовен був визнаний винним у вбивстві та ненавмисному вбивстві Флойда 25 травня 2020 року.



Цієї весни Тао, Куенг і Лейн постануть перед судом за окремими звинуваченнями штату у підсобництві та підбурюванні до смерті Флойда, але федеральний суд буде проведено вперше. У федеральній справі їм загалом висунуто звинувачення у позбавленні Флойда його прав, коли він діяв за розпорядженням уряду.



Шовена було засуджено до 22,5 років позбавлення волі за вироками штату. Минулого місяця він визнав себе винним за одним федеральним обвинуваченням у смерті Флойда, але ще не був засуджений за цей злочин. Федеральна прокуратура добивається 25-річного ув'язнення.