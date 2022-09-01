Ще одна дивна смерть у росії: віцепрезидент ЛУКОЙЛу випав з вікна лікарні

Віцепрезидент російської нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов помер, випавши із вікна Центральної клінічної лікарні у москві. За непідтвердженими даними, може йтися про суїцид.
Про це повідомляють росЗМІ.
За даними джерел у ГУ МВС, інцидент стався близько 7:30, топменеджер випав із вікна, розташованого на 6 поверсі.
У «Лукойлі» Маганов працював з 1993 року, віцепрезидентом компанії став 2006-го. Йому було 67 років. Равіль Маганов є рідним братом гендиректора "Татнафти" Наїля Маганова.
Ще одна дивна смерть.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі