Ще одна дивна смерть у росії: віцепрезидент ЛУКОЙЛу випав з вікна лікарні

10:20 01 вересня Київ, Україна

Віцепрезидент російської нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов помер, випавши із вікна Центральної клінічної лікарні у москві. За непідтвердженими даними, може йтися про суїцид.
 
Про це повідомляють росЗМІ.
«Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм нафтовик помер на місці, його тіло виявив медичний персонал", - повідомляють ЗМІ.
За даними джерел у ГУ МВС, інцидент стався близько 7:30, топменеджер випав із вікна, розташованого на 6 поверсі.
 
У «Лукойлі» Маганов працював з 1993 року, віцепрезидентом компанії став 2006-го. Йому було 67 років. Равіль Маганов є рідним братом гендиректора "Татнафти" Наїля Маганова.
 
Ще одна дивна смерть.