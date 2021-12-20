Ще одна смерть від чуми зафіксована в Китаї

Як стало відомо, в Китаї зафіксований черговий випадок смерті від чуми. Це сталося в місті Баян-Нур, що знаходиться в степовому автономному районі Внутрішня Монголія. На думку епідеміологів, рознощиком хвороби є гризуни, якими традиційно харчується степове населення регіону.

У зв'язку з цим, в місті до кінця року введено підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку.

Двома днями раніше від цієї хвороби помер житель Внутрішньої Монголії в місті Баотоу. Китайські медики виявили 35 осіб, які контактували із зараженим. Їх усіх ізолювали.

У зв'язку з інцидентом в районі Дархан-Мумінган влади регіону до кінця поточного року ввели режим підвищеної епідеміологічної небезпеки з метою запобігти виникненню локальних спалахів чуми.

Відзначимо, випадки зараження даним інфекційним захворюванням в північному Китаї фіксуються нерідко, оскільки жителі регіону іноді вживають в їжу м'ясо гризунів - переносників чуми.

Місяць тому в китайській Внутрішній Монголії був виявлений випадок бубонної чуми у скотаря. У місті Баян-нур оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми і боротьбі з нею.