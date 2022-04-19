Ще один пасажирський пором компанії Viking Line сів на мілину

13:48 22 листопада Київ, Україна

Поблизу берегів Фінляндії сів на мілину пором Viking Grace. Це друга подібна аварія, що сталася з лайнерами компанії Viking Line. Цього разу причиною того, що пором зазнав невдачі на шляху зі Стокгольма в Турку, став сильний вітер. Судно сіло на мілину недалеко від порту Мариехамн на Аландських островах. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомило місцеве видання Iltalehti.

На борту порома знаходився 331 пасажир і 98 членів екіпажу. За словами начальника пресслужби Viking Line, життя пасажирів не піддавалося безпосередній небезпеці.

Обстеження судна показало, що на ньому немає пробоїн. Власник судна дочекався ослаблення вітру, після чого пором почали буксирувати з мілини.

В ніч з суботи на неділю лайнер успішно відбуксирували в бухту Мариехамн.

За даними берегової охорони, пасажири деякий час ще перебували на борту, і їхня евакуація почалася сьогодні вранці.

Нагадаємо, у вересні біля Аландських островів сів на мілину ще один пасажирський пором компанії Viking Line - Viking Amorella. Тоді на борту судна знаходилися 207 пасажирів і 74 члени екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

У Танзанії при перекиданні порома загинули 10 осіб.