ЄС заборонив гліттер та дрібні блискітки: боротьба з мікропластиком

17:03 24 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз заборонив використання декоративного гліттера та дрібних блискіток, адже це шкодить природі та забруднює довкілля мікропластиком.

Про це йдеться на сайті ЄС.



З 17 жовтня 2023 р. заборонено використовувати пластикові блискітки, наприклад, для рукоділля, іграшок.



Не заборонені біорозкладні, розчинні, натуральні чи неорганічні блискітки. Не забороняється також виробляти намистини та паєтки, блискітки з неорганіки.



А для деяких виробів встановлений перехідний період, протягом якого виробництво має вилучити з компонентів мікропластик:

до 16 жовтня 2027 року включно — для косметики, що змивається;

до 16 жовтня 2029 року включно – для косметики, яка не змивається;

до 16 жовтня 2035 р. включно для макіяжу, косметики для губ та нігтів.

Комісія ЄС працює над докладним документом із поясненнями щодо нових правил. Його планується розробити до кінця 2023 року.



У рішенні ЄС йдеться про те, що мікропластик, нерозчинний у воді, розкладається дуже повільно, його можуть проковтнути тварини, це шкодить навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Полімери мікропластику вже знаходили у воді та їжі. Вони накопичуються у навколишньому середовищі та сприяють забрудненню мікропластиком. Забруднення мікропластиком дуже стійке. Його практично неможливо видалити і воно поступово накопичується. Європейське хімічне агентство підрахувало, що наразі понад 42 тисячі тонн спеціально вироблених мікрочастинок пластику щорічно потрапляє в довкілля.