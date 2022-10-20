ЄС закладе 853 млн євро до бюджету допомоги Україні

12:22 20 жовтня Київ, Україна

Депутатами Європейського парламенту ухвалено рішення про надання фінансової допомоги Україні наступного року.

До проекту бюджету ЄС на 2023 рік додали 853 мільйони євро:
  • 250 млн євро – на гуманітарну допомогу;
  • 100 млн євро – Фонду притулок, міграції та інтеграції;
  • 162 млн євро – до бюджету Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва з південними та східними сусідами ЄС;
  • 80 млн євро – на фінансування роботи Європейського оборонного фонду та військової мобільності.
"Депутати збільшили фінансування ініціатив щодо підтримки молодих біженців за допомогою Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності, а також механізмів допомогти українським вченим", – йдеться у повідомленні.
Внесені євродепутатами правки має погодити Рада Євросоюзу.