ЄС закладе 853 млн євро до бюджету допомоги Україні

Депутатами Європейського парламенту ухвалено рішення про надання фінансової допомоги Україні наступного року.
До проекту бюджету ЄС на 2023 рік додали 853 мільйони євро:
До проекту бюджету ЄС на 2023 рік додали 853 мільйони євро:
- 250 млн євро – на гуманітарну допомогу;
- 100 млн євро – Фонду притулок, міграції та інтеграції;
- 162 млн євро – до бюджету Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва з південними та східними сусідами ЄС;
- 80 млн євро – на фінансування роботи Європейського оборонного фонду та військової мобільності.
Внесені євродепутатами правки має погодити Рада Євросоюзу.
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