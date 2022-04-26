ЄС вводить санкції проти ІДІЛ і Аль-Каїди

12:50 27 листопада Київ, Україна

Євросоюз має намір ввести санкції щодо "Ісламської держави" і "Аль-Каїди", які мають на увазі жорсткі обмеження на торгівлю або постачання в ці країни будь-якої зброї, товарів військового призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу по їхньому обслуговуванню. Україна, Молдова, Вірменія, Грузія і низка інших країн підтримує таке рішення ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради в п'ятницю, 27 листопада.



"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія та Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС", - сказано в документі.



Країни забезпечать відповідність національної політики цим рішенням Ради ЄС.



Зокрема, санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб'єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу по їхньому обслуговуванню.



У той самий час членам цих організацій заборонений в'їзд на територію ЄС, це обмеження поширюється також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.