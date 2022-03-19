ЄС запровадив обмеження для перевізників, які мають відношення до Росії

11:20 16 березня Київ, Україна

Літаки РФ не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.



Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу запровадило обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, коментуючи нове рішення EASA.

«Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифікату перебуває або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції», – йдеться у повідомленні.

Обмеження стосується ліцензій авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування.



Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.



Як зазначають у відомстві, відтепер літаки Росії без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо.



EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинено й сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.



«Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не лише у ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває всі зв'язки з російським авіаринком та ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання гарантій безпеки», – наголосили у Міністерстві інфраструктури.