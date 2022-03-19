ЄС запровадив обмеження для перевізників, які мають відношення до Росії

Літаки РФ не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу запровадило обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії.
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу запровадило обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, коментуючи нове рішення EASA.
Обмеження стосується ліцензій авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування.
Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.
Як зазначають у відомстві, відтепер літаки Росії без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо.
EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинено й сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.
«Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не лише у ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває всі зв'язки з російським авіаринком та ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання гарантій безпеки», – наголосили у Міністерстві інфраструктури.
Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.
Як зазначають у відомстві, відтепер літаки Росії без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо.
EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинено й сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.
«Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не лише у ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває всі зв'язки з російським авіаринком та ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання гарантій безпеки», – наголосили у Міністерстві інфраструктури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі