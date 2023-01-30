ЄС ввів санкції проти іранської компанії, яка виробляє дрони

18:35 30 січня Київ, Україна

Європейський Союз сьогодні 30 січня запровадив санкційні обмеження проти іранської державної корпорації Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА). Дрони виробництва цієї компанії, зокрема, використовуються росією у війні проти України.



Текст рішення опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС.



HESA є дочірньою компанією Організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO): державного підприємства, підпорядкованого Міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL).



Таким чином БПЛА виробництва HESA в Ірані використовуються російською федерацією у військовій агресії проти України.

"Тому HESA несе відповідальність за підтримку матеріальних дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголосили у Раді ЄС.

Санкції набирають чинності з оприлюднення відповідного рішення.