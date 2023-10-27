ЄС повертає до росії Фестиваль європейського кіно

До росії, незважаючи на продовження війни в Україні, повертається Фестиваль європейського кіно. У 2023 році він проходитиме з 1 по 15 листопада в онлайн-форматі і представить найкращі фільми ЄС за останні кілька років.
Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС у росії.
Відкриття фестивалю присвятили дню заснування Європейського Союзу - 1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір.
Минулого року подію було скасовано через вторгнення росії в Україну.
Посол ЄС заявив, що "магія кіно долає всі культурні бар'єри". А пропагандистські ЗМІ додають, що захід відбувається під гаслом "Кіно об'єднує".
У рамках програми заходу покажуть 21 фільм із Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. Усі фільми покажуть мовою оригіналу із російськими субтитрами. Вони будуть доступні росіянам безкоштовно та без реєстрації.
Вказується, що на фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, яке брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримало високу оцінку критиків та визнання глядачів.
Вказується, що на фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, яке брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримало високу оцінку критиків та визнання глядачів.
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