ЄС повертає до росії Фестиваль європейського кіно

15:46 27 жовтня Київ, Україна

До росії, незважаючи на продовження війни в Україні, повертається Фестиваль європейського кіно. У 2023 році він проходитиме з 1 по 15 листопада в онлайн-форматі і представить найкращі фільми ЄС за останні кілька років.



Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС у росії.



Відкриття фестивалю присвятили дню заснування Європейського Союзу - 1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір.

"Цього року фестиваль має особливе значення, оскільки ми відновлюємо показ європейських фільмів після річної перерви", - наголосив посол Європейського Союзу в росії Роланд Галхараг.