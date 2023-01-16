ЄС вкладе кошти у зелену енергетику

Європейський Союз виділить близько 350 мільярдів євро на виробництво промислової продукції для отримання зеленої енергії.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю іспанській газеті El País, яке було опубліковане 16 січня.
Бретон додав, що "ці цифри є приблизними".
Єврокомісар підкреслив, що зараз ЄС переживає серйозну енергетичну та промислову кризу, яку посилила війна в Україні. Він також нагадав, що країни Євросоюзу стають сильнішими, коли об'єднують ресурси.
Єврокомісар підкреслив, що зараз ЄС переживає серйозну енергетичну та промислову кризу, яку посилила війна в Україні. Він також нагадав, що країни Євросоюзу стають сильнішими, коли об'єднують ресурси.
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