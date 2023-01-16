ЄС вкладе кошти у зелену енергетику

14:40 16 січня Київ, Україна

Європейський Союз виділить близько 350 мільярдів євро на виробництво промислової продукції для отримання зеленої енергії.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю іспанській газеті El País, яке було опубліковане 16 січня.

"Загалом і з урахуванням американського досвіду це буде близько 2% ВВП співтовариства, тобто близько 300 або 350 мільярдів євро, але тільки в цій конкретній промисловості, промисловому виробництві обладнання для чистої енергії", - уточнив він.

Бретон додав, що "ці цифри є приблизними".



Єврокомісар підкреслив, що зараз ЄС переживає серйозну енергетичну та промислову кризу, яку посилила війна в Україні. Він також нагадав, що країни Євросоюзу стають сильнішими, коли об'єднують ресурси.