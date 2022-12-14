ЄС погодив виділення 20 млрд євро для реформ заради відмови від російського газу

17:33 14 грудня Київ, Україна

Європейський Союз 14 грудня погодився виділити 20 мільярдів євро для фінансування реформ у галузі енергетики, які дозволять знизити залежність європейської економіки від російського газу.



Про це повідомляє Reuters.

"Європейський Союз залучить додаткові 20 мільярдів євро на своєму вуглецевому ринку для інвестицій, щоб допомогти якнайшвидшому припиненню залежності блоку від російського викопного палива відповідно до досягнутої в середу політичної угоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, вранці 14 грудня учасники переговорів з країн ЄС та Європейського парламенту домовилися залучити 60% грантів з Інноваційного фонду ЄС — резерву доходів від ринку вуглецю, який витрачається на проривні зелені технології. Інші 40% планується забезпечити завдяки надходженням від продажів дозволів на викиди діоксиду вуглецю (CO₂), які були зроблені раніше, ніж планувалося.



Вуглецевий ринок ЄС змушує електростанції і заводи, що забруднюють довкілля, купувати дозволи на викиди діоксиду вуглецю CO₂. Вартість цих дозволів останніми роками різко зросла, що збільшило доходи, одержувані країнами від продажу цих квот компаніям, які викидають газ.



Очікується, що узгоджене фінансування буде спрямоване на такі галузі як розширення використання відновлюваних джерел енергії, енергозберігаючу реконструкцію та проєкти з декарбонізації важкої промисловості. Деякі країни, включаючи Нідерланди та Данію, виступили проти цієї ідеї, попередивши, що гра з резервом може підірвати довіру до вуглецевого ринку та призвести до падіння відповідних цін у Євросоюзі.



Цього тижня учасники переговорів із ЄС також спробують укласти угоду про ширший розвиток вуглецевого ринку, яка має центральне значення для цілей ЄС щодо скорочення чистих викидів парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990 року до 2030 року, додає Reuters.