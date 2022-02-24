ЄС: санкції проти Туреччини можемо ввести в будь-який момент, якщо та не припинить провокувати Кіпр

Вчора закінчився перший день саміту ЄС. Глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції за його підсумками заявив, що лідери країн ЄС не ввели санкції проти Туреччини за її дії в Східному Середземномор'ї, як того домагався Кіпр.
"Ми погодили підхід, який відкриває подвійну стратегію. Ми вирішили, що хочемо дати шанс політичного діалогу в загальних інтересах. З іншого боку, ми висловили прихильність нашим цінностям і повну солідарність з Грецією та Кіпром", - зазначив Мішель.
Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запевнила, що ЄС введе обмежувальні заходи проти Анкари в будь-який момент, якщо вона не покине спірні з Афінами води в Середземному морі.
"У нас є інструменти, які ми можемо застосувати негайно, але це не те, що ми хочемо зараз", - підкреслила глава ЄК.
ЄС мав намір ввести санкції проти Туреччини, якщо Кіпр припинить блокувати прийняття санкцій по Білорусі.
Як відомо, учасники саміту вирішили реалізувати санкції щодо Білорусі, які були узгоджені ще в серпні. При цьому Олександра Лукашенка в "чорний" список не внесли.
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