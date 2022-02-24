ЄС: санкції проти Туреччини можемо ввести в будь-який момент, якщо та не припинить провокувати Кіпр

06:36 02 жовтень Київ, Україна

Вчора закінчився перший день саміту ЄС. Глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції за його підсумками заявив, що лідери країн ЄС не ввели санкції проти Туреччини за її дії в Східному Середземномор'ї, як того домагався Кіпр.