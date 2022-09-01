ЄС розгляне заборону на видачу віз росіянам наприкінці серпня

20:34 10 серпня Київ, Україна

Вже наприкінці серпня країни Європейського Союзу обговорять питання заборони надання шенгенських віз росіянам.

Про це повідомив Рікард Йозвяк у Twitter у середу, 10 серпня.



Він зазначив, що міністри Євросоюзу обговорять заборону видачі віз громадянам росії на зустрічі в Празі, яка відбудеться наприкінці цього місяця. За його словами, існує ймовірність того, що країни ЄС не зможуть дійти згоди.