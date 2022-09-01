ЄС розгляне заборону на видачу віз росіянам наприкінці серпня

Вже наприкінці серпня країни Європейського Союзу обговорять питання заборони надання шенгенських віз росіянам.
Про це повідомив Рікард Йозвяк у Twitter у середу, 10 серпня.
Він зазначив, що міністри Євросоюзу обговорять заборону видачі віз громадянам росії на зустрічі в Празі, яка відбудеться наприкінці цього місяця. За його словами, існує ймовірність того, що країни ЄС не зможуть дійти згоди.
Він зазначив, що міністри Євросоюзу обговорять заборону видачі віз громадянам росії на зустрічі в Празі, яка відбудеться наприкінці цього місяця. За його словами, існує ймовірність того, що країни ЄС не зможуть дійти згоди.
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