ЄС розгляне заборону на видачу віз росіянам наприкінці серпня

20:34 10 серпня Київ, Україна

Вже наприкінці серпня країни Європейського Союзу обговорять питання заборони надання шенгенських віз росіянам.

 
Про це повідомив Рікард Йозвяк у Twitter у середу, 10 серпня.

Він зазначив, що міністри Євросоюзу обговорять заборону видачі віз громадянам росії на зустрічі в Празі, яка відбудеться наприкінці цього місяця. За його словами, існує ймовірність того, що країни ЄС не зможуть дійти згоди.
 
"Наразі малоймовірно, що ЄС загалом спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти росії цього року, "все можливо", - підсумував він.