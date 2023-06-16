ЄС розглядає можливість зберігання свого газу в українських газосховищах

19:33 12 червня Київ, Україна

У ЄС розглядають можливість використання українських газосховищ для зберігання власного газу, щоб бути готовими до різкого зростання попиту та цін взимку, повідомляє агентство Bloomberg.



Згідно з публікацією, газосховища в ЄС вже майже заповнені і очікується, що вони досягнуть своєї максимальної потужності на початку вересня. Використання українських сховищ стає частиною стратегії запобігання паніці, яка призвела до рекордних цін та державного втручання минулого року.



Публікація зазначає, що хоча ідея зберігання газу в країні, яка піддається конфлікту та нападам на енергетичну інфраструктуру, може здатися ризикованою, вона знаходить прихильників.



Українські сховища розташовані досить далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, і мають стратегічну перевагу завдяки зв'язку з газовими ринками ЄС.



Одним із сховищ, що розглядаються, є Більче-Волицько-Угерське сховище на Львівщині, яке може вмістити значно більше газу, ніж найбільше сховище в Німеччині.



Німецька компанія RWE AG заявляє, що українські сховища можуть допомогти збалансувати попит та пропозицію на газовому ринку ЄС у другій половині літа 2023 року завдяки зв'язку з газовими ринками Євросоюзу.