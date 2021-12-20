ЄС розширив санкції проти білоруського режиму

19:23 02 грудень Київ, Україна

Єврорада прийняла 5-й пакет санкцій за порушення прав людини і ситуацію з мігрантами проти білоруського режиму.

Про це йдеться у пресрелізі Євроради 2 грудня.

«Європейська рада вирішила сьогодні запровадити обмежувальні заходи ще проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб з огляду на ситуацію в Білорусі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення спрямоване на відомих представників судової гілки влади Білорусі, зокрема, Верховного Суду, Комітету державного контролю, а також пропагандистських засобів, які сприятимуть продовженню репресій проти громадянського суспільства, демократичної опозиції, незалежних ЗМІ та журналістів.



У Європейській раді додали, що рішення щодо нових санкцій також стосується високопоставлених політичних чиновників режиму Лукашенка, а також компаній (таких як авіалінії «Бєлавіа»), туроператорів та готелів, які допомагали підбурювати та організовувати незаконне перетинання кордону через Білорусь до ЄС, і таким чином брали участь у використанні міграції у політичних цілях.



Повний список п'ятого пакета санкцій проти режиму Білорусі опубліковано у журналі ЄС.



Загалом у списку санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка знаходяться вже 183 особи та 26 компаній.