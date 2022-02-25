ЄС просить Білорусь «не брати участь» у нападі Росії на Україну

Глава ЄС Шарль Мішель у четвер закликав Білорусь "не брати участі" у військовому нападі Росії на Україну. Це сталося напередодні екстреного саміту Європейського союзу, на якому буде ухвалено нові санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням.
У зверненні до Білорусі та її народу під час прес-конференції у штаб-квартирі НАТО Шарль Мішель сказав: «У вас є вибір не слідувати деструктивним діям Росії. Ви маєте вибір не брати участь у цій непотрібній трагедії проти ваших сусідів в Україні».
За заявою уряду України, Білорусь дозволяє цим військам влитися через її кордон до України та використати свої позиції для артилерійського обстрілу українських сил.
Лукашенко у четвер заявив, що президент Росії Володимир Путін зателефонував йому, щоб повідомити про його військову операцію проти України. Він заявив, що власні національні сили Білорусі «у цій операції участі не беруть».
У зверненні до Білорусі та її народу під час прес-конференції у штаб-квартирі НАТО Шарль Мішель сказав: «У вас є вибір не слідувати деструктивним діям Росії. Ви маєте вибір не брати участь у цій непотрібній трагедії проти ваших сусідів в Україні».
За заявою уряду України, Білорусь дозволяє цим військам влитися через її кордон до України та використати свої позиції для артилерійського обстрілу українських сил.
Лукашенко у четвер заявив, що президент Росії Володимир Путін зателефонував йому, щоб повідомити про його військову операцію проти України. Він заявив, що власні національні сили Білорусі «у цій операції участі не беруть».
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