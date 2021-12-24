ЄС продовжить обговорення відносин з Мінськом

Як відомо із заяв ЄС, Євросоюз відмовився визнати результати президентських виборів в Білорусі, назвавши їх сфальсифікованими. У зв'язку з цим, Рада Європи озвучив свої плани щодо посилення застосування заходів санкцій проти Білорусі. Так, ряд додаткових санкцій буде застосований до тих осіб, які відповідальні за порушення виборчого процесу і насильство проти мітингувальників. Своїми намірами Рада ЄС поділився в заяві за підсумками відеозаседанія, яке відбулося в п'ятницю, 14 серпня.

"Робота над додатковими списками в рамках існуючих санкцій стосовно Білорусі почнеться негайно", - наголошується в документі.

Зазначено, що нові обмежувальні заходи торкнуться осіб, "відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію результатів виборів".

У той же час ЄС висуне білоруській владі пропозицію допомогти врегулювати нинішню кризу в країні шляхом налагодження діалогу між владою, опозицією та суспільством.

"Євросоюз вважає результати виборів сфальсифікованими і тому не визнає їх в тому вигляді, в якому вони були представлені Центральною виборчою комісією Білорусі", - зазначено в заяві.

Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС закликали білоруську владу припинити насильство по відношенню до мітингуючих і звільнити затриманих.

"ЄС очікує, що влада негайно звільнять всіх незаконно затриманих осіб. (...) Євросоюз очікує ретельного і прозорого розслідування всіх передбачуваних зловживань, з тим, щоб притягнути винних до відповідальності ", - заявили міністри.

Також в організації повідомили, що обговорення відносин з Мінськом продовжиться найближчим часом.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів в Білорусі.