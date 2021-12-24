ЄС продовжить обговорення відносин з Мінськом

Як відомо із заяв ЄС, Євросоюз відмовився визнати результати президентських виборів в Білорусі, назвавши їх сфальсифікованими. У зв'язку з цим, Рада Європи озвучив свої плани щодо посилення застосування заходів санкцій проти Білорусі. Так, ряд додаткових санкцій буде застосований до тих осіб, які відповідальні за порушення виборчого процесу і насильство проти мітингувальників. Своїми намірами Рада ЄС поділився в заяві за підсумками відеозаседанія, яке відбулося в п'ятницю, 14 серпня.
Зазначено, що нові обмежувальні заходи торкнуться осіб, "відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію результатів виборів".
У той же час ЄС висуне білоруській владі пропозицію допомогти врегулювати нинішню кризу в країні шляхом налагодження діалогу між владою, опозицією та суспільством.
Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС закликали білоруську владу припинити насильство по відношенню до мітингуючих і звільнити затриманих.
Також в організації повідомили, що обговорення відносин з Мінськом продовжиться найближчим часом.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів в Білорусі.
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