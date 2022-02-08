ЄС продовжив санкції за кібератаки проти РФ, Китаю і КНДР

Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції проти восьми фізичних і чотирьох юридичних осіб з Росії, Китаю і Північної Кореї.
Про це сказано в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті Ради ЄС.
"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити дію комплексу обмежувальних заходів проти організаторів кібератак, які загрожують ЄС або його країнам-членам, ще на один рік - до 18 травня 2022", - наголошується в повідомленні.
Цей комплекс заходів дозволяє ЄС вводити цілеспрямовані санкції проти осіб і організацій, причетних до кібератаки. Крім того, обмеження можуть бути введені у відповідь на кібернапади проти третіх держав або міжнародних організацій, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.
Зараз санкції діють проти восьми фізичних і чотирьох юридичних осіб та включають заморожування активів, фінансових операцій, а також візові заборони. Зокрема, мова йде про обмеження проти Росії, Китаю і КНДР, введені в липні минулого року через кібератаки проти ОЗХЗ, а також поширення вірусів WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.
"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити дію комплексу обмежувальних заходів проти організаторів кібератак, які загрожують ЄС або його країнам-членам, ще на один рік - до 18 травня 2022", - наголошується в повідомленні.
Цей комплекс заходів дозволяє ЄС вводити цілеспрямовані санкції проти осіб і організацій, причетних до кібератаки. Крім того, обмеження можуть бути введені у відповідь на кібернапади проти третіх держав або міжнародних організацій, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.
Зараз санкції діють проти восьми фізичних і чотирьох юридичних осіб та включають заморожування активів, фінансових операцій, а також візові заборони. Зокрема, мова йде про обмеження проти Росії, Китаю і КНДР, введені в липні минулого року через кібератаки проти ОЗХЗ, а також поширення вірусів WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.
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