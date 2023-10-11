ЄС закликає Маска боротися з дезінформацією у соцмережі Х після атаки ХАМАСу на Ізраїль

15:41 11 жовтня Київ, Україна

Єврокомісар із внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретон закликав американського мільярдера та винахідника Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації на його платформі X (колишній Twitter) після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пише Reuters.



За словами Бретона, він має ознаки того, що X, раніше відома як Twitter, використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в Європейському Союзі. Це не відповідає новим правилам ЄС щодо контенту в Інтернеті.

"Тому я пропоную вам терміново забезпечити ефективність ваших систем і повідомити мою команду про вжиті антикризові заходи", - сказав Бретон у зверненні до Маска.

При цьому Бретон не надав подробиць про дезінформацію, на яку він посилався.



Відповідаючи на публікацію Бретона в X, Маск заявив, що політика його компанії полягає в тому, щоб все було відкритим та прозорим.

"Будь ласка, перерахуйте порушення, на які ви посилаєтеся на X, щоб громадськість могла їх побачити", - заявив Маск у своєму посту.

Бретон у відповідь заявив, що Маск знає, що проблема існує.

"Ви добре знаєте про повідомлення ваших користувачів - і влади - про фейковий контент і прославлення насильства. Від вас залежить, чи ви продемонструєте, що ви дотримуєтеся своїх слів", — відповів представник ЄС Маску в X.

Єврокомісар також підкреслив, що з огляду на невідкладність ситуації він очікує, що Маск буде в контакті з правоохоронними органами та Європолом і забезпечить оперативне реагування на їхні запити.



Він додав, що його команда також продовжить роботу з Маском з низки інших актуальних питань, пов'язаних із дотриманням законодавства щодо контенту.

"Я закликаю вас забезпечити швидку, точну та повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин", — заявив Бретон.

Правила з онлайн-контенту, відомі як Закон про цифрові послуги (DSA), вимагають від X та інших великих онлайн-платформ видаляти незаконний контент та вживати заходів щодо усунення ризиків для громадської безпеки та цивільного дискурсу.



Невиконання DSA може викликати штрафи з боку ЄС до 6% від глобального обороту компанії.