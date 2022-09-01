ЄС закликав до діалогу, щоб уникнути напруженості навколо Тайваню

13:42 03 серпня Київ, Україна

Європейський Союз закликає до діалогу, щоб уникнути напруженості навколо візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що ЄС зацікавлений у збереженні миру та статус-кво у Тайванській затоці.

"Напруженість слід вирішувати шляхом діалогу. Слід підтримувати відповідні канали зв'язку, щоби знизити ризики прорахунків", - заявили в ЄС.

Як зазначив представник Європейської комісії, у ЄС "чітка політика одного Китаю", визнаючи уряд Китайської Народної Республіки єдиним законним урядом Китаю, а також переслідуючи "дружні відносини та тісне співробітництво з Тайванем".