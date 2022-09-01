ЄС закликав до діалогу, щоб уникнути напруженості навколо Тайваню

Європейський Союз закликає до діалогу, щоб уникнути напруженості навколо візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ЄС зацікавлений у збереженні миру та статус-кво у Тайванській затоці.
Зазначається, що ЄС зацікавлений у збереженні миру та статус-кво у Тайванській затоці.
Як зазначив представник Європейської комісії, у ЄС "чітка політика одного Китаю", визнаючи уряд Китайської Народної Республіки єдиним законним урядом Китаю, а також переслідуючи "дружні відносини та тісне співробітництво з Тайванем".
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