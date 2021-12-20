ЄС закликав арабські країни до спільної боротьби проти торговців мігрантами

ЄС закликав арабські держави до більш тісної співпраці проти торговців людьми, які експлуатують мігрантів, що намагаються дістатися території Євросоюзу.
Комісар ЄС Олівер Вархелі попередив про «зростаючий ризик масових переміщень населення в арабському світі» внаслідок конфлікту, зміни клімату або безпосередньої близькості до Європи.
Вархелі також зазначив, що боротьба з торгівлею людьми є одним із пріоритетів економічного та інвестиційного плану на сім мільярдів євро, вже представленого для регіону Європейським Союзом.
Новий сплеск кількості мігрантів, що прибувають, цього року вразив південних і східних членів блоку, викликавши зростаючі розбіжності з приводу того, як реагувати.
Новий сплеск кількості мігрантів, що прибувають, цього року вразив південних і східних членів блоку, викликавши зростаючі розбіжності з приводу того, як реагувати.
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