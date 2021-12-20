ЄС закликав арабські країни до спільної боротьби проти торговців мігрантами

12:25 02 грудень Київ, Україна

ЄС закликав арабські держави до більш тісної співпраці проти торговців людьми, які експлуатують мігрантів, що намагаються дістатися території Євросоюзу.



Комісар ЄС Олівер Вархелі попередив про «зростаючий ризик масових переміщень населення в арабському світі» внаслідок конфлікту, зміни клімату або безпосередньої близькості до Європи.

«Нам потрібно більше і краще співпрацювати у боротьбі зі злочинними організаціями, які займаються незаконним ввезенням мігрантів», - сказав Вархелі на відкритті першої європейсько-арабської конференції з безпеки кордонів.

« Ці злочинні організації породжують корупцію, дестабілізують наше суспільство та завдають величезних людських страждань. Більше того, вони часто також займаються контрабандою зброї та наркотиків, а іноді фінансують та забезпечують терористичні організації», - сказав він на дводенній зустрічі в Аммані.

Вархелі також зазначив, що боротьба з торгівлею людьми є одним із пріоритетів економічного та інвестиційного плану на сім мільярдів євро, вже представленого для регіону Європейським Союзом.

Новий сплеск кількості мігрантів, що прибувають, цього року вразив південних і східних членів блоку, викликавши зростаючі розбіжності з приводу того, як реагувати.