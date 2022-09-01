ЄС прийшов до згоди щодо припинення видачі віз громадянам росії - Боррель

17:56 31 серпня Київ, Україна

Країни Євросоюзу ухвалили рішення про зупинення спрощеної процедури видачі віз громадянам росії.

Про це за підсумками засідання глав МЗС країн ЄС у Празі у середу, 31 серпня, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель

"Ми бачили, як з середини липня значно збільшився перетин кордону з росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього, ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення та шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше, і так бути не може", - заявив він.

У зв'язку з цим у ЄС дійшли політичного рішення.

"Це не законодавчий текст, а політичні домовленості, ми домовилися, що щось має бути зроблено. Перше: повне припинення ЄС-росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення", - сказав дипломат.

За його словами, це значно зменшить кількість виданих нових віз.

"Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це - спільний підхід, який запобігатиме "візовому шопінгу" росіян, їздити туди і сюди", - додав Боррель.

Дипломат також повідомив, що Єврокомісії доручено створити рекомендації щодо того, що робити з уже виданими візами для росіян.

Є спільне розуміння, що це дозволить надавати візи на індивідуальній основі, і особливо для специфічних груп людей. Ми не хочемо відрізати самих себе від тих росіян, котрі проти війни в Україні, від російського громадянського суспільства", - пояснив Боррель.

"Далі, міністри домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться. Четверте. Під час обговорення, яке було тривалим і конструктивним, було порушено проблеми щодо не нових віз, не щодо видачі нових віз, але щодо мільйонів вже наявних. Було загальне розуміння, що це також має бути вирішено. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Тому ми домовилися запросити Комісію розглянути цю складну ситуацію та надати директиви", - розповів Боррель.

Таким чином, у ЄС не перестануть видавати візи росіянам, але процес їхнього отримання буде довшим, країни частіше відмовлятимуть у них, а сама віза подорожчає з 35 до 80 євро.