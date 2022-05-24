ЄС доведеться почати діалог з "Талібаном" - Боррель

Для запобігання можливій міграційній катастрофі і гумкризі, Євросоюзу доведеться вести переговори з "Талібаном".
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє DW в середу, 18 серпня.
Дипломат наголосив на необхідності переговорів, щоб запобігти можливій міграційній катастрофі і гуманітарній кризі.
За його словами, необхідно запобігти перетворенню Афганістану на притулок для міжнародних терористів. При цьому питання про офіційне визнання "Талібану" не обговорюється.
Як сказано в спільній заяві 27 країн-членів блоку, співпраця з майбутнім урядом Афганістану буде залежати від декількох факторів. Серед іншого, йдеться про повагу основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молоді і представників меншин.
При цьому Євросоюз запевняє, що продовжить надавати Афганістану гуманітарну допомогу. Для цього повинен бути забезпечений безперешкодний доступ до цієї допомоги.
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