ЄС доведеться почати діалог з "Талібаном" - Боррель

15:16 18 серпня Киев, Украина

Для запобігання можливій міграційній катастрофі і гумкризі, Євросоюзу доведеться вести переговори з "Талібаном".

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель , повідомляє DW в середу, 18 серпня.

"Таліби виграли війну, тому нам доведеться з ними розмовляти", - сказав Боррель.

Дипломат наголосив на необхідності переговорів, щоб запобігти можливій міграційній катастрофі і гуманітарній кризі.

"Ми повинні забезпечити, щоб нова політична ситуація в Афганістані (...) не призвела до масової міграції в Європу", - додав Боррель.

За його словами, необхідно запобігти перетворенню Афганістану на притулок для міжнародних терористів. При цьому питання про офіційне визнання "Талібану" не обговорюється.



Як сказано в спільній заяві 27 країн-членів блоку, співпраця з майбутнім урядом Афганістану буде залежати від декількох факторів. Серед іншого, йдеться про повагу основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молоді і представників меншин.



При цьому Євросоюз запевняє, що продовжить надавати Афганістану гуманітарну допомогу. Для цього повинен бути забезпечений безперешкодний доступ до цієї допомоги.