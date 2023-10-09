ЄС припиняє дію пакету фінансування Палестини

Європейський Союз призупинив фінансування допомоги на проєкти розвитку палестинцям на суму 691 млн євро після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомив у соцмережі Х Олівер Варгеї, єврокомісар з сусідства та розширення.
Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району Сектору Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинуло понад 700 людей.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" та розпочала обстріл інфраструктури Сектору Гази.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" та розпочала обстріл інфраструктури Сектору Гази.
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