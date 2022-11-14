ЄС надасть 210 мільйонів євро країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи

Європейський Союз виділить 210 мільйонів євро допомоги країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи, зокрема, викликаної війною в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
Як зазначили в Єврокомісії, у 2022 році відсутність продовольчої безпеки досягла безпрецедентного рівня як за масштабами, так і за серйозністю.
За даними Європейської комісії, наразі Афганістан, Ефіопія, Нігерія, Південний Судан, Сомалі та Ємен, як і раніше, перебувають під загрозою голоду.
Як розподілять гроші
У Західній та Центральній Африці 2 мільйони євро отримає Буркіна-Фасо, 1 мільйон євро – Малі, 2 мільйони євро – Нігер, 1 мільйон євро – Чад та 4 мільйони євро – Центральноафриканська Республіка. Гроші забезпечать допомогу у забезпеченні продовольчої безпеки, а також захист, харчування та підтримку засобів для існування.
Східна та Південна Африка: 9 мільйонів євро в Судані допоможуть постраждалому населенню з наданням основних життєво важливих послуг та допомоги у захисті; 6 мільйонів євро у Південному Судані допоможуть розширити масштаби реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації; 10 мільйонів євро в Ефіопії будуть спрямовані на надзвичайну продовольчу безпеку, допомогу у забезпеченні засобів для існування, харчування, водопостачання та санітарію; 10 мільйонів євро у Сомалі будуть спрямовані на найбільш уразливі групи населення.
Близький Схід: 35 мільйонів євро в Ємені буде доставлено у вигляді продовольчої допомоги найуразливішим жителям на півночі та півдні країни; 15 мільйонів євро у Сирії підуть на підтримку найбільш уразливих верств населення у вигляді продовольчої допомоги; ще 5 мільйонів євро в Лівані допоможуть вразливим біженцям та ліванцям задовольнити їхні основні потреби.
Афганістан: 75 мільйонів євро дозволять вирішити драматичну ситуацію з продовольчою безпекою, якої, за оцінками, потребують 24 мільйони людей, а також потреби, пов'язані із зимою та стихійними лихами, які нещодавно торкнулися країни.
Латинська Америка: 30 мільйонів євро на регіональну кризу у Венесуелі будуть спрямовані на задоволення найнагальніших потреб населення як усередині країни, так і за її межами (зокрема, в Колумбії, Еквадорі та Перу); 5 мільйонів євро у "Сухому коридорі" у Центральній Америці допоможуть з продовольчими товарами та харчуванням, охороною здоров'я, водопостачанням та санітарією, а також захистом.
Тому загальна підтримка ЄС глобальної продовольчої безпеки у період з 2020 до 2024 року становитиме до 8 мільярдів євро, додали в установі.
У Західній та Центральній Африці 2 мільйони євро отримає Буркіна-Фасо, 1 мільйон євро – Малі, 2 мільйони євро – Нігер, 1 мільйон євро – Чад та 4 мільйони євро – Центральноафриканська Республіка. Гроші забезпечать допомогу у забезпеченні продовольчої безпеки, а також захист, харчування та підтримку засобів для існування.
Східна та Південна Африка: 9 мільйонів євро в Судані допоможуть постраждалому населенню з наданням основних життєво важливих послуг та допомоги у захисті; 6 мільйонів євро у Південному Судані допоможуть розширити масштаби реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації; 10 мільйонів євро в Ефіопії будуть спрямовані на надзвичайну продовольчу безпеку, допомогу у забезпеченні засобів для існування, харчування, водопостачання та санітарію; 10 мільйонів євро у Сомалі будуть спрямовані на найбільш уразливі групи населення.
Близький Схід: 35 мільйонів євро в Ємені буде доставлено у вигляді продовольчої допомоги найуразливішим жителям на півночі та півдні країни; 15 мільйонів євро у Сирії підуть на підтримку найбільш уразливих верств населення у вигляді продовольчої допомоги; ще 5 мільйонів євро в Лівані допоможуть вразливим біженцям та ліванцям задовольнити їхні основні потреби.
Афганістан: 75 мільйонів євро дозволять вирішити драматичну ситуацію з продовольчою безпекою, якої, за оцінками, потребують 24 мільйони людей, а також потреби, пов'язані із зимою та стихійними лихами, які нещодавно торкнулися країни.
Латинська Америка: 30 мільйонів євро на регіональну кризу у Венесуелі будуть спрямовані на задоволення найнагальніших потреб населення як усередині країни, так і за її межами (зокрема, в Колумбії, Еквадорі та Перу); 5 мільйонів євро у "Сухому коридорі" у Центральній Америці допоможуть з продовольчими товарами та харчуванням, охороною здоров'я, водопостачанням та санітарією, а також захистом.
Тому загальна підтримка ЄС глобальної продовольчої безпеки у період з 2020 до 2024 року становитиме до 8 мільярдів євро, додали в установі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі