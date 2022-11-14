ЄС надасть 210 мільйонів євро країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи

14:09 14 листопада Київ, Україна

Європейський Союз виділить 210 мільйонів євро допомоги країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи, зокрема, викликаної війною в Україні.



Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Комісія посилює підтримку, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від руйнівних наслідків зростання відсутності продовольчої безпеки в усьому світі. Новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 210 мільйонів євро буде надано 15 країнам для задоволення їхніх потреб”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Єврокомісії, у 2022 році відсутність продовольчої безпеки досягла безпрецедентного рівня як за масштабами, так і за серйозністю.

"Щонайменше 205 мільйонів людей зараз відчувають гостру нестачу продовольства і потребують термінової допомоги. Це найвищий рівень історії спостережень", - зазначається у повідомленні.

За даними Європейської комісії, наразі Афганістан, Ефіопія, Нігерія, Південний Судан, Сомалі та Ємен, як і раніше, перебувають під загрозою голоду.

"Війна росії в Україні серйозно впливає на глобальне постачання продовольства. Країни, які вже вразливі до продовольчих потрясінь, опинилися в драматичній ситуації. Ми повинні діяти, щоб уникнути голоду у деяких найбідніших районах світу. ЄС підтримує найбільш уразливі країни, і сьогодні ЄС продовжує надавати підтримку тим, хто її потребує", — підкреслила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як розподілять гроші

У Західній та Центральній Африці 2 мільйони євро отримає Буркіна-Фасо, 1 мільйон євро – Малі, 2 мільйони євро – Нігер, 1 мільйон євро – Чад та 4 мільйони євро – Центральноафриканська Республіка. Гроші забезпечать допомогу у забезпеченні продовольчої безпеки, а також захист, харчування та підтримку засобів для існування.



Східна та Південна Африка: 9 мільйонів євро в Судані допоможуть постраждалому населенню з наданням основних життєво важливих послуг та допомоги у захисті; 6 мільйонів євро у Південному Судані допоможуть розширити масштаби реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації; 10 мільйонів євро в Ефіопії будуть спрямовані на надзвичайну продовольчу безпеку, допомогу у забезпеченні засобів для існування, харчування, водопостачання та санітарію; 10 мільйонів євро у Сомалі будуть спрямовані на найбільш уразливі групи населення.



Близький Схід: 35 мільйонів євро в Ємені буде доставлено у вигляді продовольчої допомоги найуразливішим жителям на півночі та півдні країни; 15 мільйонів євро у Сирії підуть на підтримку найбільш уразливих верств населення у вигляді продовольчої допомоги; ще 5 мільйонів євро в Лівані допоможуть вразливим біженцям та ліванцям задовольнити їхні основні потреби.



Афганістан: 75 мільйонів євро дозволять вирішити драматичну ситуацію з продовольчою безпекою, якої, за оцінками, потребують 24 мільйони людей, а також потреби, пов'язані із зимою та стихійними лихами, які нещодавно торкнулися країни.



Латинська Америка: 30 мільйонів євро на регіональну кризу у Венесуелі будуть спрямовані на задоволення найнагальніших потреб населення як усередині країни, так і за її межами (зокрема, в Колумбії, Еквадорі та Перу); 5 мільйонів євро у "Сухому коридорі" у Центральній Америці допоможуть з продовольчими товарами та харчуванням, охороною здоров'я, водопостачанням та санітарією, а також захистом.



Тому загальна підтримка ЄС глобальної продовольчої безпеки у період з 2020 до 2024 року становитиме до 8 мільярдів євро, додали в установі.