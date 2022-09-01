ЄС пропонує здійснити підготовку українських снайперів у сусідніх країнах

19:48 29 серпня Київ, Україна

Європейський Союз пропонує здійснювати підготовку снайперів, фахівців з розмінування та офіцерського складу.



Про це пише Bloomberg із посиланням на документ, поширений Європейською службою зовнішніх дій серед держав-членів ЄС.



Згідно з ним, Україна визначила конкретні потреби у підготовці військових, зокрема, для медичних, саперних та снайперських завдань, а також різних видів підготовки офіцерів.



"Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, у тому числі США та Великобританією, одне або кілька вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС", – йдеться у документі.



За даними Bloomberg, на зустрічі дипломатів ЄС минулого тижня принаймні одна держава висловила стурбованість тим, що така місія може посилити напруженість у відносинах із росією.



Декілька держав-членів ЄС порушили питання про те, чому виникла потреба в місії на даному етапі, і як найкраще гарантувати, що вона не накладалася на інші зусилля з підготовки українських військових.



У документі зазначається, що місія з підготовки українських військових діятиме на тимчасовій основі, але її "врешті-решт можна буде розгорнути в Україні, коли дозволять умови та буде ухвалено відповідне рішення".



Минулого тижня високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель анонсував місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.