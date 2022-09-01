ЄС побудує газопровід із Португалії до Центральної Європи

20:25 12 серпня Київ, Україна

Євросоюз обговорює будівництво нового газопроводу, який сполучатиме Португалію та Іспанію з Центральною Європою.

Частина між Іспанією та Францією може бути побудована за 9 місяців. Про це повідомляє видання Financial Times.



Міністр енергетики та навколишнього середовища Іспанії Тереза Рібера заявила, що ділянку трубопроводу з Іспанії до Франції можна побудувати менш як через рік у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.



Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, 11 серпня, що обговорював новий трубопровід із лідерами Іспанії, Португалії та Франції та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він додав, що також буде створено "інші сполучення між Північною Африкою та Європою, які допоможуть нам диверсифікувати наші енергетичні постачання".



Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта додав, що Німеччина може на 100 відсотків розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу. Поки новий газопровід не буде завершено, Коста сказав, що порт Сінеш на південно-західному узбережжі Португалії може використовуватись як логістичний центр для доставки рідкого природного газу до Європи.



Наголошується, що проєкт уже розроблявся. Його відклали у 2019 році через опір Франції.